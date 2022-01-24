Dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-Ankara arasındaki D-100 Karayolu, saat 06.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer yeniden kar lastiği uyarısında bulundu.

Dün yoğun kar yağışı ulaşımı durdurdu.

Yapılan tüm kar küreme çalışmalarına rağmen yollar karlarla kaplandı.

Araçların kayarak kaza yapması, yolun karla kaplanması ve yoğun kar yağışının beklenmesi üzerine İstanbul-Ankara arasındaki TEM otoyolu ve devlet kara yolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.

Diğer illerden de TEM otoyoluna girişe izin verilmedi.

ULAŞIMA AÇILDI

Dün saat 17.00 sıralarında yolun ulaşıma kapatılması üzerine yolda kalanlar olunca, hemen çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşların bir kısmı tesislerde beklerken, araçlarında bulunan vatandaşlara kumanya dağıtıldı.

Karayolları ekipleri sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bunun sonucunda saat 06.00 sıralarında yol ulaşıma açıldı.

İstanbul-Ankara yolu ulaşıma açıldı VİDEO

KAR LASTİĞİ UYARISI

Düzce Valisi Cevdet Atay uyarıların dikkate alınmasını isteyerek, kar lastiği olmadan ve zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.

Sabaha kadar yapılan çalışmaları takip eden Vali Atay, saat 06.00’da D-100 kara yolu Darıyeri mevkisinde yola çıkan vatandaşları, el sallayarak uğurladı.