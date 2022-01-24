İstanbul - Ankara yolu ulaşıma açıldı mı? Yola çıkacaklar aman dikkat!

Dün yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan İstanbul-Ankara arasındaki D-100 Karayolu'nun ulaşıma açılıp açılmadığı araştırılıyor. Peki, İstanbul - Ankara yolu ulaşıma açıldı mı?

Tüm Türkiye'yi saran kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşıma engel oldu ve bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Güvenlik güçleri herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm önlemleri alırken, yoğun kar yağışının beklenmesi üzerine İstanbul-Ankara arasındaki TEM otoyolu ve devlet kara yolu, tüm araç trafiğine kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılmasına ilişkin dün bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır.

Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır." dedi.

Bunun akabinde yolu kullanacak olan ve trafiğe çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "İstanbul - Ankara yolu ulaşıma açıldı mı?" sorusunu arştırmaya başladı.

Peki, İstanbul - Ankara yolu ulaşıma açıldı mı? Valilik yeni bir açıklama yaptı mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL - ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI MI?

Dün saat 17.00 sıralarında yolun ulaşıma kapatılması üzerine yolda kalanlar olunca, hemen çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşların bir kısmı tesislerde beklerken, araçlarında bulunan vatandaşlara kumanya dağıtıldı.

Karayolları ekipleri sabaha kadar kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bunun sonucunda saat 06.00 sıralarında yol ulaşıma açıldı.

YOLA ÇIKAN VATANDAŞLAR GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

İstanbul istikametine yola çıkan vatandaşlar, emniyet ekipleri tarafından geri çevrildi.

Ankara Akıncı Gişeleri'ne gelmeden yolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan trafik polisleri, yola çıkan vatandaşları Ankara istikametine geri yönlendirdi. Yolda bulunan TIR'lar ise ekiplerce dinlenme tesislerin yönlendirildi.

KAR LASTİĞİ UYARISI YAPILDI

Düzce Valisi Cevdet Atay uyarıların dikkate alınmasını isteyerek, kar lastiği olmadan ve zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.

Sabaha kadar yapılan çalışmaları takip eden Vali Atay, saat 06.00’da D-100 kara yolu Darıyeri mevkisinde yola çıkan vatandaşları, el sallayarak uğurladı.