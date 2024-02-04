İstanbul Bağcılar'da 5 Vakit Namaz Projesi: Yaşlılar camide spor yapıyor Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "5 Vakit Spor Projesi" kapsamında yaşlılar, eğitmenler eşliğinde camilerde spor yapma imkanına sahip oluyor.

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DHA

Bağcılar Beledyesi, yaşlılar için "5 Vakit Spor Projesi'ni" hayata geçirdi...

Belediye bazı sağlık problemlerinin önüne geçmek için 3 hafta önce yaklaşık 11 camide projenin startını verdi.

Proje kapsamında camiye namaz kılmaya gelen yaşlılar, alanında uzman eğitmenlerle birlikte egzersiz yapıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede öğle ve ikindi namazlarından sonra sağlıklı yaşam için eğitmen rehberliğinde temel spor hareketleri öğretiliyor.

Proje kapsamında Abdülhamid Han Camii'nde namaz sonrası cemaate egzersiz yaptıran spor eğitmeni Fatih Yamanoğlu, "Etkinlikler fiziksel aktiviteye uygunluk çerçevesi içerisinde yapılıyor. Kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Biraz daha yumuşak hareketlerle insanları yormadan yapıyoruz" dedi.

"Herhangi bir yerimiz ağırmıyor"

65 yaşındaki Tufan Pınar, "Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Hocamız ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Mesela biz ihtiyar olarak çalışmayan tembel insanlarız.

İhtiyarlık dolayısıyla mecburi tembelleşiyoruz. Bu hareket dolayısıyla rahat rahat hareket edebiliyoruz. Herhangi bir yerimiz ağrımıyor. Bu iyiliğini gördük. Devamlılık da kazandı" dedi.

"Devamı yapılırsa memnun oluruz"

75 yaşındaki Yusuf Uzunyüz ise "Yaptığım sürece faydasını gördüm. Gayet güzel bir şey. Hocamız geldiği müddetçe devamının yapılmasını isteriz. Yapılırsa memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

"Katılım baya yüksek"

Cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten spor eğitmeni Fatih Yamanoğlu, "Belediyemizin etkinliği kapsamında camilerimize spor aktiviteleri yaptırıyorum. Genelde yaşlı kesimden bir katılım var. Katılım baya yüksek. Her öğlen bu çalışmayı yapıyoruz. Etkinliklerimize çocuklar katılıyorlar. Etkinlikler fiziksel aktiviteye uygunluk çerçevesi içerisinde yapılıyor.

Kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Biraz daha yumuşak hareketlerle insanları yormadan yapıyoruz. Yaş ortalamamızın yüksek olmasından kaynaklı herhangi bir rahatsızlık çıkmaması için küçük aktiviteler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yayılmasını temenni ediyoruz"

Bağcılar Demirkapı Abdülhamid Han Camii İmam Hatibi Engin Koç ise projeye dair, "Çok yerinde bir karar. Çok güzel bir hareket. Cami cemaatinin yaşı çok üstün olduğu için bu yaşlarda da cemaatinin fizik tedavisiyle ve eklem yerleriyle alakalı çok sıkıntısı var. Yaşlılar oturarak namaz kıldığından veya yerinden kalkamadığından dolayı çok etkili bir hareket. Bunu yaptığından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yayılmasını temenni ediyoruz. Daha profesyonelce, daha etkili şekilde spor çatısı adı altında değil de fizik tedavi adı altında yapılırsa büyüklerimize daha faydası olacağını düşünüyorum.

Biz üç haftadan beri bunu yapıyoruz. Yavaş yavaş cemaatimiz çok fayda gördüğünü, rukuya secdeye giderken rahatladığını, daha rahat hareket ettiğini bize ifade ediyorlar. Bunun devam etmesi görsellikten öteye gitmesi ve cemaatimize faydalı olmasını temenni ediyoruz. Belediyemiz yaşlılara, gençlere elinden geldiğince projeler üretiyor. Camilerimizi, gençlerimizi bu anlamda düşünerek bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Proje kapsamındaki camiler

Kirazlı Uhud Camii



Abdulhamid Han Camii



Yed-i Beyza Zeliha Hatun Cami



Veysel Karani Camii



Hasan Hüseyin Kozan Camii



Sancaktepe Camii



Yeşilbağ Ulu Cami



Kemalpaşa Hz. Hamza Camii



Bağcılar Merkez Camii



100. Yıl Merkez Camii



İmam Gazali Camii

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)