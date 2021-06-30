İstanbul barajlarında doluluk oranı azaldı

Son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı. Ömerli Barajı'nda ise zirveye ulaşan doluluk oranı, yaz mevsiminin gelmesiyle inişe geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 73,91 olarak ölçülürken, 1 buçuk ayda yaşanan düşüş yüzde 7,24 oldu.

ÖMERLİ BARAJI ZİRVEDE

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde verildi:

“Istrancalar'da yüzde 21,3 Terkos'ta yüzde 78,97, Sazlıdere'de yüzde 41,68, Alibey'de yüzde 53, Büyükçekmece'de yüzde 70,33, Ömerli'de yüzde 95,21, Darlık'ta yüzde 80,55, Elmalı'da yüzde 89,79, Kazandere'de yüzde 51,79 ve Pabuçdere'de yüzde 41,76.”

Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.