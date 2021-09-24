İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52

İstanbul barajlarındaki su oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak havaların yerini yağışlar aldı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.

İstanbul barajlarındaki su oranı 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 kadar görmüştü.

SON 8 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bu oran Nisan ayında 80,82 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Böylece İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü.





EN DÜŞÜK ORAN PABUÇDERE'DE

Barajlardaki en yüksek oran yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü.

Su seviyesi ile 1’inci sırada yer alan Ömerli barajı havadan görüntülendi.





İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU SEVİYESİ ŞU ŞEKİLDE

Ömerli barajı yüzde 81.46

Pabuçdere barajı yüzde 2,85

Sazlıdere barajı yüzde 25,9

Büyükçekmece barajı yüzde 47,35

Alibey barajı yüzde 21,56

Terkos barajı yüzde 58,38

Kazandere barajı yüzde 7,09

Elmalı barajı yüzde 63,54

Darlık barajı yüzde 52,97

Istrancalar barajı yüzde 28,46