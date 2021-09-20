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    İstanbul Bebek'te tekne yangını

    İstanbul'un Bebek koyunda bir teknede çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 20:40
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 21:03
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    İstanbul Bebek'te tekne yangını

    Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek koyundaki bir teknede yangın çıktı.

    MOTOR BÖLÜMÜ YANMAYA BAŞLADI

    İskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle teknenin motor bölümü yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören mürettebat kıyı emniyetine haber verdi.

    İstanbul Bebek'te tekne yangını VİDEO

    TEKNE KIYIYA ÇEKİLEREK MÜDAHALE EDİLDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanmakta olan tekneyi kıyıya çekmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kıyıya çekerken sahil kenarında bekleyen itfaiye ekipleri de bulundukları yerden yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu tekne yanmaktan kurtarılırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

    Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri olası kazaların yaşanmaması için teknenin çekildiği alanı polis şeridiyle kapattı. Sahilde yürüyenler olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, kimi vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

    İstanbul Bebek te tekne yangını #1

    İstanbul Bebek te tekne yangını #2

    İstanbul Bebek te tekne yangını #3

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