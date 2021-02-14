İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte yasakları unutan çocuklar evlerinin önünde kar topu oynayarak eğlendi.

Yapılan son uyarıların ardından İstanbul genelinde soğuk ve karlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

ÇOCUKLAR KARI GÖRÜNCE YASAK UNUTULDU

Esenyurt'ta, kar yağışının başlamasıyla birlikte kısıtlama günü olmasına rağmen çocuklar evlerinin önünde kısa süreliğine de olsa kar topu oynamak için dışarı çıktı.

Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte karda oynayan çocuklar, kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söylediler.

İstanbul beyaza bürününce çocuklar kısıtlamayı unuttu VİDEO

Bahçelievler'de de çocuklar parklarda bir araya geldi. Kartopu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Çocukların karlarda yuvarlanışı ise renkli görüntülere sahne oldu.

"KAÇ AYDIR EVDEYİZ"

Karın yağmasının mutluluk verici olduğunu belirten Yiğit Kasar, “Evde oturuyorduk. Bayağı kar yağdı. Çıktık oynuyoruz. Kaç aydır evdeyiz, karantina dönemindeyiz. İyiyiz, kartopu oynuyoruz arkadaşlarla. Kardan adam yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"KARANTİNADAYDIK, ÇOK GÜZEL OLDU"

Mutlu olduklarını söyleyen Mustafa Şuhadaroğlu ise, “Son yıllarda karın keyfini çıkaramıyorduk, karantinadaydık eğlenmek için bu bizim için çok güzel oldu. Karda kayıyoruz, savaş yapıyoruz, başkalarının kardan adamlarını yıkıyoruz” şeklinde konuştu.

