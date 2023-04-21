İstanbul Beyoğlu her zamanki gibi bayrama kalabalık girdi

DHA
İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu hafta sonu ve bayram gibi tatil günlerinde artıyor.
Havaların ısınmaya başladığı bugünlere gelen tatilde ise daha da yoğunlaştı.
Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.
Bir yanda yürüyenler, diğer yanda fotoğraf çektirenler
Bazıları İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercih ederken bazıları da bol bol fotoğraf çektirdi.
Tramvay arada kaldı
Yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay ise insanların arasında adeta kayboldu.