İstanbul Beyoğlu her zamanki gibi bayrama kalabalık girdi Ramazan Bayramı, bir yandan da "tatil" demek, "eş dost ziyareti", "insanların sevdikleriyle buluşması" ve "hoşça vakit geçirmek" demek. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması da tüm bu hareketliliğe destek veriyor.

DHA İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nin yoğunluğu hafta sonu ve bayram gibi tatil günlerinde artıyor. Havaların ısınmaya başladığı bugünlere gelen tatilde ise daha da yoğunlaştı. Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Bir yanda yürüyenler, diğer yanda fotoğraf çektirenler Bazıları İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercih ederken bazıları da bol bol fotoğraf çektirdi. Tramvay arada kaldı Yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay ise insanların arasında adeta kayboldu.