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    İstanbul Boğazı turkuaza büründü

    Rengi tukuaza bürünün İstanbul'un büyüleyen görüntüsü havadan çekildi. İstanbul'da kartpostallık manzaralar oluştu.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 18:01
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    İstanbul Boğazı turkuaza büründü

    Dönem dönem rengi açılan İstanbul Boğazı'nın rengi yine turkuaza büründü.

    Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.

    Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.

    GEMİLERLE BİRLİKTE EŞSİZ MANZARA

    Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.

    İstanbul Boğazı turkuaza büründü VİDEO


    İstanbul Boğazı turkuaza büründü #1

    İstanbul Boğazı turkuaza büründü #2

    İstanbul Boğazı turkuaza büründü #3

    İstanbul Boğazı turkuaza büründü #4

    İstanbul Boğazı turkuaza büründü #5

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