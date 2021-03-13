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İstanbul Boğazı turkuaza büründü
Rengi tukuaza bürünün İstanbul'un büyüleyen görüntüsü havadan çekildi. İstanbul'da kartpostallık manzaralar oluştu.
- İHA
- 13.03.2021 - 18:01
Dönem dönem rengi açılan İstanbul Boğazı'nın rengi yine turkuaza büründü.
Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı.
Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti.
GEMİLERLE BİRLİKTE EŞSİZ MANZARA
Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu.
İstanbul Boğazı turkuaza büründü VİDEO