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    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı

    Kısıtlama sürecinde Marmara Denizi’nde görülen yunus balığı sayısı arttı. Yunuslar Sarayburnu açıklarında drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 09:49
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    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı

    Koronavirüs salgınında çok riskli iller grubunda yer alan İstanbul’da deniz trafiği de büyük ölçüde azaldı.

    Bu azalma ile eskiden birer ikişer görülen boğazın yunus balıkları artık sürü halinde görüntülenmeye başladı.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Sarayburnu açıklarında yüzen yunus balıkları drone ile havadan görüntülendi.

    Turkuaz sularda izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan yunus balıklarının sayıları dikkat çekti.

    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı #1

    VAPURLARIN PEŞİNE TAKILDILAR

    Nüfuslarının arttığı düşünülen balıklar, zaman zaman vapurların peşine takıldığı görülürken zaman zamanda gemilerin önünde yarış yaptıkları görüldü.

    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı #2

    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı #3

    İstanbul Boğazı yunus balıklarına kaldı #4

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