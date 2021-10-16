İstanbul Boğazı'nda 60 yıl sonra kılıç balığı görüldü

Sarıyer'de boğaza açılan balıkçı Şaban Şengül ve arkadaşlarının ağına kılıç balığı takıldı.

İstanbul Sarıyer'de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı.



Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

''BÖYLE MUCİZELER VAR DENİZDE''

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, şunları söyledi:

"Biz lüfer avcılığı yapıyorduk. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz'de tutulduğunu hiç hatırlamıyorum. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu. Demek ki böyle mucizeler var denizde."

Balıkçılar tekneye alınan kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.