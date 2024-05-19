Haberler



Yaşam



İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile düzenlenen etkinliklerden birine de İstanbul Boğaz'ı ev sahipliği yapıyor.