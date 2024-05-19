İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele ateşini Anadolu'dan yakmak üzere Samsun'a çıkması Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşledi.
O günü temsilen 19 Mayıs tarihi bugün resmi bayram olarak kutlanıyor.
Bayram kapsamında yat yarışları düzenleniyor
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
Trafik çift yönlü durdu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.
Etkinlik saat 18.00'de son bulacak
Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılan "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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