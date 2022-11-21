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    İstanbul Boğazı’nda şiddetli rüzgar etkili oldu

    İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükselirken yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • 21.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:34
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    İstanbul Boğazı’nda şiddetli rüzgar etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından öğleden sonra megakent İstanbul'da, rüzgar ve yağmur da etkisini göstermeye başladı.

    Şehrin birçok noktasında vatandaşlar zor anlar yaşadı ve yürümekte güçlük çekti. İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

    Sahil kesimlerinde dalgalar kaldırımlara kadar çıktı

    İstanbul Boğazı’nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı.

    Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi ve dalgaların sahil kıyısına çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

    İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

    İstanbul Boğazı’nda şiddetli rüzgar etkili oldu #1

    İstanbul Boğazı’nda şiddetli rüzgar etkili oldu #2İstanbul Boğazı’nda şiddetli rüzgar etkili oldu #3


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