Yağmurlu havanın ardından İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus balıkları, renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul, bugün yağmurlu bir havaya büründü.

Yağan yağmurun ardından boğazdan da renkli manzaralar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarına ardından Arnavutköy'de kısa süreli yağan yağmur sonrasında yunus balıkları görüldü.

YUNUS BALIKLARI, GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Yağmurla birlikte İstanbul Boğaz'ında çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Martıların ve yunusların gösterisi izleyenleri adete mest etti. Yunuslar adeta dans ederek boğazdan geçti.

İstanbul Boğazı'nda, yağmurla birlikte yunus balıkları görüldü VİDEO

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VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.



