Gün doğumu sırasında İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemilere, yunus balıkları eşlik etti. Gemilerin önünde zıplayarak giden yunuslar, eşsiz güzelliği ile havadan görüntülendi.

Kimi zaman sahil kenarlarına gelerek kendilerini gösteren kimi zaman da kıyıdan kilometrelerce ötede, gemilerin önünde veya peşinde görünen yunus balıkları sevimlilikleri ile dikkat çekiyor.

İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar, havadan görüntülendi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı VİDEO







GEMİLERLE OYUN OYNADI

Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar, gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.



