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    İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı

    Gün doğumu sırasında İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemilere, yunus balıkları eşlik etti. Gemilerin önünde zıplayarak giden yunuslar, eşsiz güzelliği ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 09:49
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    İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı

    Kimi zaman sahil kenarlarına gelerek kendilerini gösteren kimi zaman da kıyıdan kilometrelerce ötede, gemilerin önünde veya peşinde görünen yunus balıkları sevimlilikleri ile dikkat çekiyor.

    İstanbul Boğazı’ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar, havadan görüntülendi.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    İstanbul Boğazı'nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı VİDEO


    GEMİLERLE OYUN OYNADI

    Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar, gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Bir süre İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

    İstanbul Boğazı nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı #1

    İstanbul Boğazı nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı #2

    İstanbul Boğazı nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı #3

    İstanbul Boğazı nı geçen dev gemileri, yunus balıkları karşıladı #4

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