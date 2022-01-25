İstanbul buz pisti! Kuryeler çalışıyor mu, sipariş yasağı bitti mi?

Karın hayatı olumsuz etkilemesiyle İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter gibi araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Peki kurye yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Kar yağışı etkisini gösterdiği İstanbul'da adeta faciaya yol açtı.

24-25 Ocak tarihlerinde etkili olan hava muhalefeti kapsamında İstanbul Valiliği peş peşe alınan önlemleri açıkladı.

Yoğun kar nedeniyle trafikte ilerleyemeyen kuryeler ile ilgili yapılan açıklamada çalışma saati ve durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Peki motokuryeler çalışıyor mu, yasak mı? Kurye yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre trafik seyir ve can güvenliğinin sağlanması için motosiklet, elektrikli scooter kullanılamayacak ve motokuryelik yapılmayacak.

Sürecin ne zaman soracağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Buna göre Yemeksepeti, Getir ve Trendyol vatandaşlara hizmet veremeyecek. .

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, motokuryelerin çalışmalarına ara vereceğini şu sözlerle duyurdu:

"#İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."