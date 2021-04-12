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    İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı 

    Ramazan ayının gelmesiyle camilerin minarelerini süsleyen mahyalar yandı. Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 22:13
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    İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı 

    İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çift minareli camiler mahyalarla süslendi.

    MAHYALAR YANDI

    Yarın Ramazan ayının ilk günü olması sebebiyle akşam ezanın ardından camilerdeki mahyalar yandı.

    Sultanahmet Camii'ne "Ramazan Sevgidir", Çamlıca Camii'ne "Hoş Geldin Ya Şehri Kur'an", "Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan", "Allah: Benzeri Olmayan", "Er-Rahman: İhsan Eden", "Er-Rahim: İhsanda Bulunan" ve El-Melik: Kainatın Sahibi", Süleymaniye Camii'ne "Hamdü Sena Şükür Sana", Eminönü Yeni Camii'ne ise "Ramazan Arınmaktır" yazıldı. Öte yandan Çamlıca Camii ve Sultanahmet Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi.

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    İstanbul camilerinde Ramazan ın habercisi mahyalar yakıldı  #5

    İstanbul camilerinde Ramazan ın habercisi mahyalar yakıldı  #6

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    İstanbul camilerinde Ramazan ın habercisi mahyalar yakıldı  #8

    İstanbul camilerinde Ramazan ın habercisi mahyalar yakıldı  #9

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