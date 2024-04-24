İstanbul çöl tozları ve sıcak havanın etkisi altında Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası yaşlı ve çocukları olumsuz etkilerken, uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması, pencereleri kapalı tutma konusunda uyarılarda bulundu.

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İHA

Türkiye, çöl rüzgarlarının etkisi altına girdi..

Libya'dan gelen sıcak hava dalgası, beraberinde çöl tozlarını da taşıyarak yurda ulaştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Libya üzerinden gelen çöl tozu, Yunanistan'da gökyüzü kızıla bürünmesine neden olmuştu.

İstanbul'da 3 gün sürecek

Tekirdağ üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak yurdun batı kesimini etkisi altına alan çöl tozunun etkisinin, İstanbul’da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

"Sağlık açısından çok zararlı"

Birkaç sene önce yoğun olarak çöl tozlarının geldiğini hatırladığını ifade eden Mustafa Baran, şunları söyledi:

Sabah kalktığımızda arabalarımızın üzeri görünmez oluyordu. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu biliyorum. Gelince evden çıkmayacağız herhalde. Kesinlikle maske takılması gerekiyor.



Sadece çöl tozları ile alakalı değil günlük hayatımızın içinde insanların yoğun olduğu yerlerde takılması gerekiyor. Ben etkilenmedim ama etkilenen dostlarımız oldu.

"Misafirliğe gelenler nefes alamıyorlar geri dönüyorlar"

Sahilde bisikleti ile gezerken çöl tozlarından etkilendiğinin belirten Fahrettin Güden, “Ben her sabah bisiklet ile 50 kilometre yol yaparım. Akşam eve gittiğim zaman saçlarım toz içerisinde olur. İçki ve sigara kullanmadığım için öksürük problemim yok ama benim hanımımda var. Anadolu tarafından buraya misafirliğe gelenler nefes alamıyorlar, geri dönüyorlar. Kızımın arabalarının üzeri bembeyaz oluyordu. İstanbul’un kirliliği çok kötü.” dedi.

"Arabaların üzerinde sapsarı toz olduğunu gördüm"

Çöl tozlarının ne olduğunu bilmediğini ifade eden Halil Hayırlıoğlu, “Arabaların üzerinde sapsarı toz olduğunu gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Arabanın üzerinde sildikten sonra ben de merak ettim ne olduğunu. Benim de oldukça dikkatimi çekti.” diyerek sözlerini tamamladı.

"Herkesi etkiliyor, bazen nefes alırken bile zorlanıyorsun"

Ailesi ile birlikte sahilde gezdiklerini çocuğunun çöl tozlarından etkilendiğini söyleyen Naim Uludağ, “Arabanın üzerinde kolayca belli oluyor. Her yıl oluyor alıştık artık. Beni fazla etkilemiyor ama çocukları etkiliyor. Çocuklarımın burnu tıkanıyor. Burnundan nefes alamıyor, ağzından alıyor. İkisini de etkiliyor, zor bir durum. Kimse maske ile dışarı çıkmak istemez. Herkesi etkiliyor, bazen nefes alırken bile zorlanıyorsun.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)