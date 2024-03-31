İstanbul Darülaceze'de sandık kuruldu! Sakinler kurum içinde oy kullanıyor Darülaceze sakinlerinin, kurum içinde kurulan iki sandıkta oy kullanması için gereken yasal prosedür sağlandı. Kurumda barınan 350 vatandaş kaldıkları kurumda kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. Yürüyemeyenlere kurum görevlileri yardım ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'un Şişli ilçesinde Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de ihtiyaç sahibi ve yaşlılardan oluşan 500 kişi barınıyor. Darülaceze'de yaşayan sakinlerin 350'si oy kullanabiliyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Okmeydanı'ndaki Darülaceze sakinlerinin oy kullanması için kurumdaki iki odaya iki sandık kuruldu.

Kurum sakinlerinin çoğu oy kullanmak için sabah erken saatlerde sıraya girerken, tek başına yürüyemeyenler de kurum görevlileri tarafından sandık alanına getirildi.

Sandık görevlilerinden oy verme işlemi hakkında bilgi alan Darülaceze sakinleri daha sonra oylarını kullandı.

Bedensel engeli bulunanlara destek veriliyor

Bedensel engeli bulunanlara görevliler ve kurumdaki arkadaşları yardımcı oldu.

Partili görevliler de sandıkların bulunduğu alanda oy verme işlemini takip etti.

350 kişi oy kullanacak

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, bu seçimde kurumda kalan 500'e yakın kişinin 350'sinin oy kullanacağını söyledi.

"Herhangi bir yönlendirmenin gerçekleştirilmemesi için gereken önlemler alındı"

Kurum sakinlerinin oy vermek için heyecanlı olduklarını aktaran Cebeci, dezavantajlı kişilerin oylarını kullanmaları sırasında herhangi bir yönlendirmeye maruz kalmaması için belirli kurallar olduğunu, ilçe seçim kurulu başkanının önceki günlerde kuruma gelerek incelemelerde bulunduğunu, dün de sandık görevlisi memurların sandıklarını kurduklarını ifade etti.

"Bir sıkıntı yaşamayacaktır"

Bir sıkıntı yaşamayacakları kanaatinde olduğunu aktaran Cebeci, oy vermeye giren dezavantajlı kişilerin yanında bir refakatçi olması gerektiği, bazen kurum sakininin güvendiği başka bir kurum sakiniyle kabine girmek istediği, bu işlemlerin ilgili kanun çerçevesinde yapıldığı bilgisini de verdi.

"Sorumluluk taşıyorlar"

Kurumda seçime ilgiden memnun olduğunu da belirten Cebeci, şu şekilde konuştu:

'Bana ne?' demiyor, erkenden kalkıyor, yürümede, görmede sıkıntılı ama ülkesiyle alakalı, bulunduğu yerlerle alakalı bir sorumluluk taşıyor.

"Her seçimde oy kullanıyorum"

Oy kullanma alanına gelen Kezban Tokyay, şu ifadeler kullandı:

Heyecanlıydım, geçti. Biri getirdi beni buraya. Her seçimde oy kullanıyorum, zorlanmıyorum. Buraya sanık kurulmasını olumlu buluyorum. Burada günler sakin, sessiz geçiyor.

"Kimse kimseye karışmıyor"

Kurumun 14 yıllık sakinlerinden Özgün Gülen, ise yaşadıkların şu sözlerle dile getirdi:

Burada oy verme işlemi güzel oluyor, vicdanlı oluyor, kimse kimseye karışmıyor. Oyumuzu kullandık, hakkımızda hayırlısı kimlerse onlar gelsin. Zor durumdaki kişilere oy verirken yardımcı oluyoruz. Televizyondan sonuçları izliyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz, merak diyoruz. Yarın Nisan'ın 1'i, kazanacaklar sevinecekler.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)