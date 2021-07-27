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    İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

    İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 27 Temmuz 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:24
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    İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Temmuz 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 27 Temmuz 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEYKOZ

    16:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

    14:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI

    10:00 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

    11:30 - 13:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI

    09:00 - 11:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE

    ÇEKMEKÖY

    09:00 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ

    KADIKÖY

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ABDİBEY

    09:00 - 15:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: SEMA

    10:00 - 12:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAMİYET YÜCESES
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞENYURT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

    KARTAL

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU

    09:30 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AZİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: DÜZEY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

    10:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

    10:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR

    09:30 - 17:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

    MALTEPE

    09:00 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

    TUZLA

    09:30 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU

    ÜSKÜDAR

    09:00 - 19:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HİKMET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GELGEÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ECE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZCİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLDİŞİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKLİME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İLERİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ASHAP
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAŞAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLİZLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FURKAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: OZAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKRAM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BEGÜM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: LODOS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NEZİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜVARİ

    09:00 - 14:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 27 TEMMUZ

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    26 TEMMUZ 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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