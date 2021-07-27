İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 27 Temmuz 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Temmuz 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 27 Temmuz 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BEYKOZ

16:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI

14:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM

11:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI

09:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ABDİBEY

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: SEMA

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAMİYET YÜCESES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: DÜZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ

MALTEPE

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

TUZLA

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU

ÜSKÜDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GELGEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLDİŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKLİME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ASHAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: OZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BEGÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜVARİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 27 TEMMUZ

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.