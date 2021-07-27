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- İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik kesintisi 27 Temmuz 2021! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 09:23
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:24
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Temmuz 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 27 Temmuz 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BEYKOZ
16:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AZİZ DEMİRAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TULUMBA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KURAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KADIKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İSTİSNA ÇIKMAZI
14:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: ŞELALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: HALİT AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: KARADUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: MAYIS KUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: İLKİM
11:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: SİPER ÇIKMAZI
09:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MÜNEVVER AYAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RESSAM MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BUSELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOCAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TEKNİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İHSANGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARAMÜRSEL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MUTTALİP YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARİFİYE
ÇEKMEKÖY
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NİLÜFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIVANÇ
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ABDİBEY
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: SEMA
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAMİYET YÜCESES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞENYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PERİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AĞRIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SULTANDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YEDİVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BUZDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KÜÇÜKMENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ZİGANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAŞMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHŞENDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ELÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVRİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLENNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ILGAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: LEMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖLÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEDİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACASU
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: DÜZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ŞENAY
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MODA
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: EĞİTİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: KINAÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: AVUKATLAR
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKŞEMSETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AKZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÜSLUP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: MEDENİ
MALTEPE
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
TUZLA
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: MEMBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: SU
ÜSKÜDAR
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: PAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: GELGEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İZCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLDİŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKLİME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ASHAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FİLİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: FURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: OZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BEGÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: SÜVARİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜZELBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: ÜRYANİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PERİHANABLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YENİGÜN
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 27 TEMMUZ
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.