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İstanbul elektrik kesintisi! O ilçeler karanlıkta kalacak....

İstanbul elektrik kesintisi! O ilçeler karanlıkta kalacak....

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 8 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..