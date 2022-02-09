İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler: 9 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler: 9 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Şubat Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, arama motorlarında kesintiye dair bilgileri araştırıyor.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle; BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 9 Şubat Çarşamba günü İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

9 ŞUBAT HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11120294

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120306

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120304

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11001627

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10942385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11120280

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, ADNAN KAHVECİ, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, KİRAZLI 1, MAHMUT ARDIÇ, MENEKŞE 1, OKUL 1, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, YONCA 3, ÇÖRE OTU, İLİM sk / SOĞANLI mah AYDOĞDU, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, REVANİ, REYHAN, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, YILMAZ, ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, BANKACILAR, BAŞAK, BEGONYA, DERYA 2, EMEK, ESENLER, FİLİZ, GONCA, GÜZİDE HANIM, ITIR, KAKTÜS, KAVAKLI, KAVAKLIK, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, MEŞELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, REYHAN, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, VİŞNE, YILDIZ, ÇAMLIK, ÇİTLENBİK, ÇİĞDEM 3, İĞDE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 09/02/2022 01:55:00 - 09/02/2022 02:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120275

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALTIN 1, AYDOĞDU, GEZER, GÜNEŞ, MİSKET, NİZAM, REVANİ, REYHAN, SEZER, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, TEZER, TUNA, YİĞİTER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖNER sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 09/02/2022 02:00:00 - 09/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11138319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, EBABİL, KEMAL SUNAL, MARMARA, PIRILTI, ÜVEYİK sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11019323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11119974

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11140440

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120220

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR, VATAN, İSTİKBAL sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

ÇATALCA ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER

NO: 11194295

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 246., 247., 251., GELİBOLU sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10842316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 09/02/2022 14:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11202429

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 887., URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 889., 892., 893., 895., 898., 900., 901., 910. sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11151340

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11151338

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11202600

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1054. sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11018316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 09/02/2022 00:05:00 - 09/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11044316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001613

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11119918

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah FİL KÖPRÜSÜ sk / ESENTEPE mah DERYA, KARAKOLÜSTÜ , SİLAHTARAĞA sk / SAKARYA mah 3.BAŞAK, 3.HİLAL, ATİK, KARAKOLÜSTÜ, SİLAHTARAĞA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10791316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11081316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah AÇELYA, BELEDİYE, MERİÇ sk bölgelerinde 09/02/2022 16:00:00 - 09/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10941341

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, FİNCANCILAR, HAN ARKASI, HANARKASI ÇIKMAZI, HAVANCI, MANGALCI ÇIKMAZI, NARGİLECİ, NASUHİYE, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK sk / SÜLEYMANİYE mah SİYAVUŞPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇI ÇIKMAZI, TARAKÇILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11018317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1062., 1062/2., 1181., 1182., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 09/02/2022 00:05:00 - 09/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11140391

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11049317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:30:00 - 09/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10791316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11120271

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah KARADENİZ sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120270

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, POYRAZ, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 09/02/2022 00:00:00 - 09/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 10533704

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 09/02/2022 01:00:00 - 09/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11088316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk / MERKEZ mah AKEL ÇIKMAZI, BAHTİYAR, CEYLAN, DEREÜSTÜ, DOST, DİLRUBA ÇIKMAZI, ECE, GÜZELYURT, HİMMET, KAĞITHANE, LİMON, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11089316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgelerinde 09/02/2022 13:00:00 - 09/02/2022 18:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11001473

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 704., 705., AYÇİÇEĞİ, GÜL, HANIMELİ, KAKTÜS, KARADUT, KASIMPATI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, KÖKNAR, KİRAZ, SARDUNYA, TURUNÇ, YASEMİN, ÜZÜM sk bölgelerinde 09/02/2022 00:01:00 - 09/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001477

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BÜYÜK KARTOPU, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, GECE SEFASI, GELİNCİK, HANIMELİ, HURMA, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, KÖKNAR, LİMON, TURUNÇ sk bölgelerinde 09/02/2022 00:01:00 - 09/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11151589

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU sk / FATİH mah 27 MAYIS, 801. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, HATBOYU, YALI, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 09/02/2022 08:01:00 - 09/02/2022 10:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001428

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 5., GÜL ÇIKMAZI, KARDELEN ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11095319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BİLGE, GENÇLİK, ILIMAN, MERCAN., ORTANCA, YEŞİM sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, MERCAN.., SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11201326

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10947316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, MERİÇ, NECATİ KALFA, NENE HATUN, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIZABEY, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TEMEL ERDOĞAN, TERAKKİ, VADİ, VEYSEL KARANİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER, ŞAFAKLI sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11201328

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 09/02/2022 13:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-02-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 10853316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11119923

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 09/02/2022 09:00:00 - 09/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10791316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 09/02/2022 10:00:00 - 09/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 10852394

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, SERÇE KALE sk bölgelerinde 09/02/2022 00:01:00 - 09/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10852396

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk bölgelerinde 09/02/2022 04:00:00 - 09/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11194302

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 09/02/2022 19:00:00 - 09/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.