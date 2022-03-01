İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 1 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 1 Mart 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 1 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

1 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 12317643

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AHENK, BAYKAN, BAĞIŞ, BEDRİYE, BEHLÜL, BELEDİYE, BERKAY, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERSEVEN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARATAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SELMAN, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TÖRE, TÜRKER, YENİBAYIR, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, ÖZHAN, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHİKA sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12380316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FATİH sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12317512

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12335317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, CEMRE, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, IŞIK, MEZARLIK, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317514

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖNDER sk bölgelerinde 01/03/2022 13:00:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12327316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 01/03/2022 00:01:00 - 01/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12328316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 01/03/2022 04:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO:

12036084 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487., 1492. sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317607

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12284325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317668

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/03/2022 12:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12317686

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALTIPARMAK, BAHARLI, BUHARA, GÜLAYLA, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, MARMARA 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, NECATİBEY, SERAP 1, SERAY, SETÜSTÜ, SEVİNÇ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YILMAZ, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12355316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317684

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GENÇOSMAN, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, MARMARA 1, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, NEVRUZ, SERDAR, TURGUT, UĞURLU 1, ZAFER 1 sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12356316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AŞIK VEYSEL, DEDE EFENDİ, NEYZEN TEVFİK, SANAYİ SİTESİ, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 01/03/2022 02:00:00 - 01/03/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317702

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, BİLGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, NEVRUZ, SERAY, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK sk bölgelerinde 01/03/2022 02:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12357316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 01/03/2022 05:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12318228

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah SIRAEVLER, YILDIZ sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251640

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12345320

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 51., GAZİ KEMAL, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12345326

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah FIRAT, MİLLET, PİRİ REİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 10406742

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251620

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12342317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, ÇELEBİ sk bölgelerinde 01/03/2022 12:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12407357

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12348328

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ESENLER, EVREN, FARUK, HAREM, KAZIM SAVAŞ, RAMAZAN PEHLİVAN, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 12318260

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MEDENİYET, TELLİ sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12385319

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK, MEHTAP, MELEK, MELTEM, MELİKE, METEHAN, YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12341319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1902., 1903., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12318232

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 379., 381., 382., 385., 390. sk / İNÖNÜ mah 362., 364., MANDIRA sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12263319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 01/03/2022 00:05:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251861

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, SİLAHTARAĞA sk / ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.SARI LALE, 2.BAHÇE, 2.BEGONYA, 2.GÜL, 3.NEŞE, DEFNE, ERHAN, SAFRAN , SİLAHTARAĞA, TULUMBA, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT ALT sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12374316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah FETHİ ÇELEBİ, KIRIMİ ÇEŞME, ÇELEBİ ÇAYIRI sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12263326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 01/03/2022 20:00:00 - 01/03/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12193652

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12263316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk bölgelerinde 01/03/2022 00:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193654

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCAHANI, YENİ CAMİİ sk / RÜSTEMPAŞA mah SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, VASIF ÇINAR sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 01/03/2022 03:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 12251862

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 01/03/2022 12:30:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12317455

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12340316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317461

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MEMBA, OTAĞ, ÇINARCIK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12251794

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.KÖKNAR, 1.ÜZÜMLÜ, 1217., 3.HÜRRİYET, ABAY, AYÇİÇEK, ER24, ERİKLİ, GÜLBAĞ, GÜLEÇ, GÜLÇİÇEK, TÜLAY, TÜRK YILMAZ, UFUK, UĞUR, YEŞİLIRMAK, ZEYNEBİYE, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI sk bölgelerinde 01/03/2022 00:01:00 - 01/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251789

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 3.HÜRRİYET sk bölgelerinde 01/03/2022 00:01:00 - 01/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251786

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASMALI, 1.BEYAZIT, 1.DENİZ, 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 1216., 2.HUZUR, 2.NAR, 3.GÜL, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, NEŞE, UFUK, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ÖZNUR, İDRİS PAŞA, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEN, ŞENGÜL sk bölgelerinde 01/03/2022 00:01:00 - 01/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12088010

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 19., CUMHURİYET sk bölgelerinde 01/03/2022 16:00:00 - 01/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12251827

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, DUT, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, KISMET AĞACI, İNCİR, İĞDE sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12087977

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah BURAK ÇIKMAZI, DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, KARADERE, KARAHAN ÇIKMAZI, KAVAK ÇAYIR, LİMAN, MIZRAK ÇIKMAZI, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251905

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BEYAZ GÜL, CEYLAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KIRMIZIÇAM, KONGRE, KUBİLAY, MAREŞAL, PAŞASUYU, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇİLEK, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036176

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜLBÜL, EMSAL ÇIKMAZI, PİYASA sk / MERKEZ mah BÜLBÜL, MESERBURNU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12164316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜLBÜL, EMSAL ÇIKMAZI, PİYASA sk / MERKEZ mah BÜLBÜL, MESERBURNU sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12206334

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193570

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12163318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 01/03/2022 09:00:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251697

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADAKALE, ALADAĞLAR, AYAZMA, CELAL BAYAR, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, MORSÜMBÜL, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, SEZER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TAVŞAN, TEZER sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12403319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, VAHİT, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 01/03/2022 13:00:00 - 01/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12263320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2984., 2985., 2986., 2987., 2989., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 01/03/2022 00:05:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317429

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2070., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2154., 2155., 2157., 2211., 2215., 2216., 2217., D, E, F, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12281317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 12284324

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk bölgelerinde 01/03/2022 19:00:00 - 01/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.