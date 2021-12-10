İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 10 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Aralık 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8466225

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 10/12/2021 12:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8457332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KARAMAN, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TAVLA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AYVACI, DALBASTI, DAMATAŞI, GÜMÜŞ, HACIBEY, KURUÇEŞME, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BİRDAL, DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, TOPRAK, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, REYHAN, SEÇKİN, TEL, İYİBAŞ sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496360

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GELİNCİK, HASAN ÇELEBİ, NASİP, SALEP, TARÇIN sk bölgelerinde 10/12/2021 13:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8417324

ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8489353

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 10/12/2021 15:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8496708

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ATİLLA, BARBAROS, CEBERHAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HÜNER, MİLLET, TAMER, TEMEL, YALÇIN, YAPRAK, ZAFER, ÇAM, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, İKİZLER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN sk bölgelerinde 10/12/2021 10:30:00 - 10/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496635

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, RÜYA sk bölgelerinde 10/12/2021 14:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8323364

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BÖĞÜRTLEN, ECE, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439228

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465697

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8381489

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah REFİK SAYDAM sk / BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah KUYTU, MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah AKARCA, CAMADAN, ELEKTRİK, KÜÇÜK HAMAM, MEHMET PEHLİVAN, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI ÇAMLIK, TOZKOPARAN CAMİİ, TRAFO, YUNUS KAPTAN, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MERDİVEN, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİD ÇEŞME, ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah OSMANZADE sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8323370

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DERE BOSTANI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, SELGEÇTİ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8350329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490292

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 10/12/2021 04:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490286

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, TÜLCÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 10/12/2021 08:30:00 - 10/12/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8422077

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 206., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466262

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KAYAALAN, KİLYOS sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466261

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466263

ISTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk bölgelerinde 10/12/2021 11:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466260

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 10/12/2021 13:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8443334

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah BORU ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8430361

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430360

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430363

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490283

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8473316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438981

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490285

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.