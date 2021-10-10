İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 10 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Ekim 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 10 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

TUZLA

10:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KIZILÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL

ÜMRANİYE

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BÜŞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AZİMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 10 Ekim 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.



