- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 09:39
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Ekim 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 10 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
TUZLA
10:00 - 15:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
10:00 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: KIZILÇAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MUSTAFA KEMAL
ÜMRANİYE
09:30 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NATOYOLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEBİOĞLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: BÜŞRA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAĞLAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AZİMLİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: METANET
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 10 Ekim 2021
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.