İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7935342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah DOLUNAY sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902564

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927229

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 10/11/2021 02:00:00 - 10/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7935363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7901335 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940611

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903224

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AYHAN, CANFEDA, DAĞ, EBUSUUD, HÜNER, KARİYE, MAMUR, NAMDAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, HALİL, KUMRU, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940613

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940618

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 13:00:00 - 10/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7935324 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ERGEN, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, SAFA, SOFU sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7936332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927075

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 724., 729., 730., 731., 732. sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.