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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 10 Mart Perşembe 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...