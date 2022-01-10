İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

10 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 9481316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, SPOR, ÇİĞDEM, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9384316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 10/01/2022 00:01:00 - 10/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9382316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 10/01/2022 00:01:00 - 10/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9476317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2284., 2285., 2294., 2295., 2298., 2341., 2343., 2346., 2371., 2385., KARANFİL sk bölgelerinde 10/01/2022 01:00:00 - 10/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302772

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302769

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302790

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206739

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 726. sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302561

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 10/01/2022 12:00:00 - 10/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9453316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜLTÜR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9454316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KAMİL sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9456316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk / YENİDOĞAN mah ETİ, KÜÇÜK YALI ÇIKMAZI, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN sk bölgelerinde 10/01/2022 11:00:00 - 10/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9457316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 10/01/2022 11:00:00 - 10/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9303025

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412716

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU, ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9368316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, FESLEGEN ÇIKMAZI, FESLEĞEN, KÜÇÜK ODALAR, MENEKŞE ÇIKMAZI, TEVFİK EFENDİ, ÖMER HAYYAM, ŞİRKET sk / KALYONCU KULLUĞU mah KAHYA BEY, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah AHMET EFENDİ CAMİİ, BAHRİYE, BOCURGAT, BOCURGAT ÇIKMAZI, EHİL, EREN, EYYÜHÜM, KILAVUZ, KURTULUŞ DERESİ, SAMANCI FERHAT, UFAK KÖPRÜ, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9302670

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 20. sk bölgelerinde 10/01/2022 00:05:00 - 10/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9455316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 239., 259., 278., 283., 285., ANAFARTALAR sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9398316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 10/01/2022 09:30:00 - 10/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9397316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah CEYLAN, KADER, SAKİN , SEREN, UMUT sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNEN, DÖNMEZ, GAYE, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk bölgelerinde 10/01/2022 09:30:00 - 10/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302787

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah SARI LALE sk bölgelerinde 10/01/2022 16:00:00 - 10/01/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9302814

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK TULUMBA, KALAYCI ŞEVKİ, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SEKBANBAŞI, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, SEVGİ, SOĞANAĞA CAMİİ, TABUR, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TULUMBA ÇIKMAZI, TURANLI, TÜRKELİ, TİYATRO, UYSAL, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İŞBAŞI, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 10/01/2022 01:00:00 - 10/01/2022 01:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302808

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 10/01/2022 02:00:00 - 10/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302844

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 10/01/2022 03:00:00 - 10/01/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302926

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 10/01/2022 03:30:00 - 10/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302927

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 10/01/2022 04:00:00 - 10/01/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9302674

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 10/01/2022 00:05:00 - 10/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9219316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 10/01/2022 10:00:00 - 10/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9302781

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, DEMİRCİOĞLU, GÜL ÇİÇEĞİ, MOR SALKIM, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, ÇİÇEK sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302898

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKKAYA, ARABA YOLU, ARAS, DALGIÇ, DOĞRU, DUMAN, FİZAN ÇIKMAZI, KEFELİ BAYIRI, KÖROĞLU, TABYA, TURNA sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302773

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALABANDERE, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9303040

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE sk / KAPTANPAŞA mah BAHÇECİK, DARÜLACEZE sk / MERKEZ mah BAŞAK 1, DARÜLACEZE, GÖNEN, NADİDE sk bölgelerinde 10/01/2022 12:00:00 - 10/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9334316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 10/01/2022 09:00:00 - 10/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.