Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
373.305
-0.72%
BTXN Coin
7.29
-7.60%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Yağmur 21 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 10 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 10.07.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Temmuz Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 10 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    10 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın sayfasında bugün su kesintisi yer almadı. Kesintileri takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Elon Musk Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti
    Teknoloji

    Elon Musk Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

    İBB, söktüğü dikey bahçeleri reklam panolarıyla doldurdu
    Gündem

    İBB, söktüğü dikey bahçeleri reklam panolarıyla doldurdu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir