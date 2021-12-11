İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 11 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8515336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8516367

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 11/12/2021 14:00:00 - 11/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8516377

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 11/12/2021 16:00:00 - 11/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8451339

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8515347

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 11/12/2021 01:00:00 - 11/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8515346 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk bölgelerinde 11/12/2021 01:00:00 - 11/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 812., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 853., 854., İSTANBUL sk bölgelerinde 11/12/2021 04:00:00 - 11/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8516342

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 11/12/2021 04:30:00 - 11/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335. sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490229

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 177., 180., 186., 187. sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8429359

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 11/12/2021 00:01:00 - 11/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8506339

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, SİTELER, ÖZDEN, İNAN sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8477341

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah DEMİRKAPI sk / VATAN mah BAĞLAR sk / YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, SÜLEYMANİYE, ULUS, VARDAR, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, ÖZ, ŞAR sk / İSMET PAŞA mah KARADENİZ sk bölgelerinde 11/12/2021 09:00:00 - 11/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.