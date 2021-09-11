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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 08:55
- Güncelleme : 11.09.2021 - 08:58
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
ÇEKMEKÖY
10:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: RANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEDESTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK
KARTAL
11:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇETİNKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇİFTLİK
ÜMRANİYE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ADALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TAŞKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TECELLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAĞNI
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 6815439
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6801341
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6761356
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/09/2021 09:30:00 - 11/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6829368
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6773698
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739370
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ZABİT, ÇIKMAZ sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6773700
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BENGİ, KOÇ sk bölgelerinde 11/09/2021 13:00:00 - 11/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6812317
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 11/09/2021 00:00:00 - 11/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6815316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 11/09/2021 03:30:00 - 11/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6818316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6604351
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1371. sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6664321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk, 1431 sk, 1432 sk, 1433 sk, 1434 sk, 1435 sk bölgelerinde 11/09/2021 15:00:00 - 11/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.