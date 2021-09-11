İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

ÇEKMEKÖY

10:00 - 11:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: RANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEDESTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK

KARTAL

11:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇETİNKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇİFTLİK

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ADALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TAŞKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TECELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAĞNI

ARNAVUTKÖY

NO: 6815439

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6801341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6761356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/09/2021 09:30:00 - 11/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6829368

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6773698

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739370

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ZABİT, ÇIKMAZ sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6773700

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BENGİ, KOÇ sk bölgelerinde 11/09/2021 13:00:00 - 11/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6812317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 11/09/2021 00:00:00 - 11/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6815316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 11/09/2021 03:30:00 - 11/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6818316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6604351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1371. sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6664321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk, 1431 sk, 1432 sk, 1433 sk, 1434 sk, 1435 sk bölgelerinde 11/09/2021 15:00:00 - 11/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.