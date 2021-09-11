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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 08:58
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEYKOZ

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: BORDO ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: HİCAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ADATEPE ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MECİTDERE YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: AKÇAKENT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: REVİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SAÇAK ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜRBE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YALI YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: MESNEVİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ÇAKALLİMANI ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KABAKOZ YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: KOCABAYIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU

    ÇEKMEKÖY

    10:00 - 11:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: RANA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: PİRİ REİS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AYFER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERENLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KUŞÇU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: MURAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NARLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: FERAH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEFA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: GÜLİSTAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTANESİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEDESTEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ŞEHİTLİK

    KARTAL

    11:00 - 19:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KADIYORAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MEMLEKET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: PINARÖZÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: KAVİSLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇETİNKAYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇİFTLİK

    ÜMRANİYE

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DEFNEDALI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ADALET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ALEMDAĞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİDENUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BİLGİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ERENLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TAŞKENT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLBABA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HUZUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MALTEPE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BALABAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROL ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: AYŞEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TECELLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİRLİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KAĞNI

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    ARNAVUTKÖY

    NO: 6815439

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AYDOĞDU, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DİVAN, KIBRIS, KINIK, KÜRŞAT, LİMON ÇİÇEĞİ, MİLLİYET, SAMİ, SERTAÇ, SİPER, TABİP, TAŞKIN, TAŞLIYOL, ULUBATLI HASAN, YUSUF, ŞİNASİ sk / İMRAHOR mah ASIR, MAHYA, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, ATİK, AVŞA, AYLA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, ECMEL, FETİH, GÜLBEYAZ, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAMİDE, HAVUZBAŞI, HUDUT, HÜDAYİ, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, NİZAMİYE, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ARA sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6801341

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6761356

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/09/2021 09:30:00 - 11/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 6829368

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6773698

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6739370

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ZABİT, ÇIKMAZ sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6773700

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BENGİ, KOÇ sk bölgelerinde 11/09/2021 13:00:00 - 11/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 6812317

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 11/09/2021 00:00:00 - 11/09/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6815316

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 11/09/2021 03:30:00 - 11/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6818316

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6604351

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1371. sk bölgelerinde 11/09/2021 09:00:00 - 11/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6664321

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk, 1431 sk, 1432 sk, 1433 sk, 1434 sk, 1435 sk bölgelerinde 11/09/2021 15:00:00 - 11/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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