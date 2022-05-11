İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Mayıs Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 21157078

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/05/2022 09:30:00 - 11/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 20757237

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/05/2022 09:00:00 - 11/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 21006316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALBAYRAK sk bölgelerinde 11/05/2022 00:01:00 - 11/05/2022 07:01:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21157078

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 11/05/2022 09:30:00 - 11/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 20916888

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 11/05/2022 10:00:00 - 11/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20916887

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞARASI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BORNOVA, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, GERMENCİK, KARAMAN, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, SELÇUK, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÖZLEMLİ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 11/05/2022 10:00:00 - 11/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 20887316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, CEBECİ, EMRE, ERENLER, ESENTEPE, HANDE, IHLAMUR, KUŞDİLİ, OSMANLI, PAŞABAHÇE, TANER, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 11/05/2022 09:00:00 - 11/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.