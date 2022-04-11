İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Nisan Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 11 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 15007162

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, NECİP FAZIL, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007163

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BAYSAL, LOZAN, SARIÇAM sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah MABEYN, SELVİLİ, SULTAN MURAT sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 15007291

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, SEÇKİN, TEL sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14940473

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14990316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/04/2022 13:00:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14940857

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, PAPAĞAN, SEVİNÇ, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940872

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, BEYZADE, BÜLBÜL, DUMLU, KEKLİK, SEFA sk bölgelerinde 11/04/2022 11:00:00 - 11/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15033321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940878

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KAVAKLI, KAVAKLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 11/04/2022 12:30:00 - 11/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14913316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL sk / ŞENLİKKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 11/04/2022 08:30:00 - 11/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15027327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah AK MESCİT sk / ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah AK MESCİT, AYDINLAR, BESTEKAR RAKİM EL KUTLU, BESTEKAR RAUF YEKTA, GENÇLER, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 11/04/2022 09:00:00 - 11/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15043502

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 129., 130., SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 11/04/2022 12:00:00 - 11/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15028316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah FAHRİ KORUTÜRK, HALKÇI, RAY, TÜRKÇÜ, YAKUT sk bölgelerinde 11/04/2022 12:30:00 - 11/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.