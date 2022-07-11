Petrol
105.25
-1.65%
Euro
17.5347
-0.37%
Dolar
17.318
0.25%
Altın
968.96
0.10%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
360.373
-3.34%
BTXN Coin
7.50
3.30%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 11.07.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 11 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 11 Temmuz Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 11 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    11 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın sayfasında bugün su kesintisi yer almadı. Kesintileri takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İstanbul'da sağanak etkili oluyor
    İç Haber

    İstanbul'da sağanak etkili oluyor

    Kastamonu'da sellere direnen minare
    3. Sayfa

    Kastamonu'da sellere direnen minare

    Görüş Bildir