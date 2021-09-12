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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 10:16
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
12 EYLÜL 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
MALTEPE
10:00 - 13:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR
13:00 - 19:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SİTELER YOLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI
SANCAKTEPE
12:00 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: NATO YOLU
09:30 - 17:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DERCAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: AKTAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YIL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ
SULTANBEYLİ
09:00 - 18:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHANLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LATİFE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AYAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: CİBALİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANCI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIYI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELİNCİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÖLGELİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SADIKOĞLU
TUZLA
09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: ŞEHİTLİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: FASIL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: HİCRET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENGÜN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: YAŞAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: GENÇLİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HOŞGÖRÜ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENSOY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: EBRULİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULUBATLI HASAN
ÜMRANİYE
09:00 - 18:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HATTAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KUTUP
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MEVDUDİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAŞER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NECİP FAZIL
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 12 EYLÜL 2021
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.