İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 12 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 EYLÜL 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

MALTEPE

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GAYRETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: YİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: BIÇKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: GÜL PINAR

13:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SİTELER YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: SAYGI

SANCAKTEPE

12:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: NATO YOLU

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: MÜMİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: DERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: AKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: İMAM RABBANİ

SULTANBEYLİ

09:00 - 18:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ORHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LATİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: CİBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAMLIKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ETFAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÖLGELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SADIKOĞLU

TUZLA

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: ŞEHİTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: FASIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MESCİT - Sokak: TURGUT ÖZAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: HOŞGÖRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞENSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: EBRULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ULUBATLI HASAN

ÜMRANİYE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: HATTAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: KUTUP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: MEVDUDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BAŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: NECİP FAZIL

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 12 EYLÜL 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.