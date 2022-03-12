İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Mart 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

GAZİOSMANPAŞA

NO: 13122824

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2053. sk bölgelerinde 12/03/2022 11:30:00 - 12/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13122824 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2053. sk bölgelerinde 12/03/2022 11:30:00 - 12/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.