İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 Mayıs 2022 Perşembe elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Arnavutköy

NO: 20756640

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 12/05/2022 00:00:00 - 12/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20756646

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 12/05/2022 04:00:00 - 12/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21527079

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah SÜMELA sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 20757243

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59. sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20916959

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21251317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-931, GAZİ sk bölgelerinde 13/05/2022 12:00:00 - 13/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 21334588

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE sk / ŞİRİNEVLER mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., NİL, YILDIRIM 1, İNCESU sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21527298

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21527274

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKYEL ÇIKMAZI, GAZİ, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, MAHMUTBEY, MALKARA, SUBAŞI, SİPAHİ, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ÖZBEK, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21588319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 19. sk bölgelerinde 12/05/2022 11:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21334589

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ATA 2, FETİH, FETİH 1., FETİH 2., FETİH 3., FETİH 4., FIRAT, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT, NİL, ONUR, UFUK, YÜCE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 12/05/2022 12:00:00 - 12/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21527277

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 12/05/2022 13:30:00 - 12/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 20757242

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AMBARLIDERE YOLU sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21646316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, MEYDAN, SELÇUKLAR, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALTZEREN, EBULULA MARDİN, GÜVERCİN, KIVILCIM, KRİZANTEM, LEVENT, NİSBETİYE, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN sk bölgelerinde 12/05/2022 16:00:00 - 12/05/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 20809317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, NARİN, SESSİZ sk bölgelerinde 12/05/2022 14:00:00 - 12/05/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 20757104

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/05/2022 09:30:00 - 12/05/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21570316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21645318

ISTANBUL ÇATALCA ilce -KARAMANDERE mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -KARAMANDERE mah sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 20916896

İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah 1655. sk bölgelerinde 12/05/2022 00:00:00 - 12/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20888316

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21251316

İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah 232., 233., 234., 235., 237., 238., 239., 242., 243., 254., 262., DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 351., 352., 353., 360., BELDE, DOĞAN ARASLI, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21348316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 724., 725., 726., 761., 762., 780. sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 20833316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, ATA, AY, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DERE, DEVRİM, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KOZA, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, REYHAN, TARÇIN, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, YAPRAK, ZÜMRÜT, ÇAPA, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ORKİDE, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BAL, BOZKURT, DAVUTPAŞA, DİLARA, DİSPANSER, EFE, ELİF, ERKAM, FINDIK, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, HASIR, ITIR, IŞIK, KAKTÜS, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KIRAÇ, KISMET, KORU, KUBİLAY, KUMSU, MERSİN, NEYZEN, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SELANİK, SEZER, TAYFUN, YALÇIN, YILMAZ, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21157079

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, DEREİÇİ, DERVİŞAN, KAYGAN, TOZLU, YAYGAN sk bölgelerinde 12/05/2022 09:30:00 - 12/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20917062

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BARAKA, HÜLYA, HÜRRİYET, KARADENİZ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ULUBATLI sk / SİLAHTARAĞA mah 1.SAMET, 1.YENİ ÇIKMAZI, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, 5.CAMİİ, ALTIN ORDU (ORDU), BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BESTEKAR HACI ARİFBEY, CANSU, KARADENİZ, MERCAN YOKUŞU, MUHSİN YAZICIOĞLU, PINAR, SİLAHTARAĞA, UĞUR, İKİZLER YOKUŞU sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 21157160

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, BABA HASAN CAMİİ, GİRDAP, HACI HALİTEFENDİ, HAMAM, HORHOR, KAKMACI, KAVALALI, KIRMA TULUMBA, KÜLHAN, LÜTFÜ EFENDİ, MEHMET LÜTFÜ, MEÇHUL ASKER, MOLLA HÜSREV, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, TOPRAK, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, YENİ ORTA, YENİYOL 1., YEŞİL TEKKE, YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇELEBİ HAMAMI, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI, ŞEKERCİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 12/05/2022 00:00:00 - 12/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 21334514

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 543., 555., 556., 557., 587. sk bölgelerinde 12/05/2022 09:30:00 - 12/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 21334593

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CAN, CANAN, CİVELEK sk bölgelerinde 12/05/2022 09:30:00 - 12/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 20916924

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ORTABAYIR mah DUTLUK, ERKILIÇ, HÜNKAR, TOPEL, YENİ, ZAMİR, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARAYÖN, ARPACIK, ASLI, ASMALI, ATİLLA, AYBEY, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, CELALİ, CEYHAN, DERCAN, DUTLUK, DİVAN, EFLAK, ELÇİ, ELİF, ESTERGON, FATİH SULTAN MEHMET, GENÇ OSMAN, GEYİK, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, HİSAR, IŞIK, KAHRAMANLAR, KALYON, KANCA, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, KUBİLAY, KUYTU, KÖPRÜLÜ, MOHAÇ, NAMIK KEMAL, PİRİ REİS, RIFATPAŞA, SADIK, SADRAZAM, SEMERKANT, SULTAN MURAT, SUR, SİPAHİ, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, YEDİVEREN, YENİYOL, YENİÇAĞ, ZADE, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇANAKÇI, ÇAĞ, ÇEMENZAR, ÖZLEM, ÖZVER, ÖZYURT, ÜÇOKLAR, İNCE, İNCİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 21086320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 12/05/2022 00:01:00 - 12/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21086318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1235., 1240., 2.MERİÇ, 2.SEVİM, BAHAR ÇIKMAZI, CEYLAN, DEMİRKAPI, ERMİŞ, FERYAT, GÖKSU, GÖKÇE, HELVACI, KATİP, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEDA ÇIKMAZI, ÇAYIR, İPEK, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / İNÖNÜ mah 1.GENÇ, 1.MUTLU, ERMİŞ, FERYAT, HELVACI, MASLAK ÇEŞME, PLEVNE, SEVİMLİ, YAVAŞ, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12/05/2022 00:01:00 - 12/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21334671

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 20695316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah GÖKTUĞ, KİLYOS, RUMELİFENERİ sk / RUMELİ KAVAĞI mah YENİ DOSTLAR SİTESİ sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21334479

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTINDAĞ, BİRBEN, KÜTÜPHANE ÇIKMAZI, MAYIS ÇIKMAZI, MESKEN ÇIKMAZI, MUHACİR, YEMİN, YURT ÇIKMAZI, ZAMAN ÇIKMAZI, ZİGANA, İKİZDERE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21638325

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah AKBAŞ, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20696331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKBUDAK, AYÇİÇEĞİ, BAĞLAR., HALE ÇIKMAZI, ITIR, IŞIK, KIYMET ÇIKMAZI, KONUK ÇIKMAZI, MARAL, MELİKE ÇIKMAZI, SELVİ, ÇİMEN, İREM, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 12/05/2022 13:00:00 - 12/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 21577316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ALTINÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİLGİN, DERECE, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KANLICA, KUZGUNCUK, LÜLE, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk bölgelerinde 12/05/2022 09:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21590316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 20756559

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 12/05/2022 00:00:00 - 12/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14950323

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -FULYA mah sk bölgelerinde 12/05/2022 13:00:00 - 12/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 21207316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 12/05/2022 00:05:00 - 12/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21206317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2974., 2975. sk bölgelerinde 12/05/2022 00:05:00 - 12/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 21390316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 12/05/2022 00:05:00 - 12/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21334633

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 12/05/2022 10:00:00 - 12/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 21334636

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 12/05/2022 12:30:00 - 12/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.