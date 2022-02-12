İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

12 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11380321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, GÖKÇEKENT, SEVBAN MEHMET, YENİÇARŞI, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335793

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, DEMRE, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335785

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ADNAN, ALKIŞ, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11379316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah AKMESCİT, CENNETKUŞU, FERHATPAŞA, NARDALI, SEVBAN MEHMET, ÖZGÜVEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11228816

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AYVACI, DALBASTI, DAMATAŞI, HACIBEY, KURUÇEŞME, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11248344

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 335., 337., 338. sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942379

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11202339

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11296343

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11296355

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, FERİT SELİMPAŞA, SARDUNYA, SIRAEVLER, YILDIZ sk bölgelerinde 12/02/2022 11:00:00 - 12/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 12/02/2022 14:00:00 - 12/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11194296

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI sk bölgelerinde 12/02/2022 00:00:00 - 12/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11139338

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127. sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11202345

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11202359

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ZORLU sk bölgelerinde 12/02/2022 16:00:00 - 12/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11060316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, DUVARCI, MUALLİM NACİ, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA, ŞAİR NECATİ sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11058316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BEYAZ, DÖNEM, KESKİN, MEYDAN, NESİL, OKÇULAR YOLU, ÇİLESİZ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11243321

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, HACI AHMET BOSTANI, MACAR BOSTANI, YENİ BOSTAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10600328

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MANSUR, MİMAR SİNAN, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10600330

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, OK, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001450

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah FATİH SULTAN sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11151353

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah KARADENİZ 1, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11299383

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah CANLAR, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, EKREM AKBAŞAK, FETİH, GÖKÇEALİ, OLTU, SU DEPOSU sk bölgelerinde 12/02/2022 01:00:00 - 12/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942375

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, HÜSEYİN YILMAZ, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228747

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335727

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ANI, AÇELYA ÇIKMAZI, BABACAN, BAKIRCI, COŞKUN ÇIKMAZI, HAYAT, HAŞİM HOCA, HİSAR, KANARYA, KARACA, KARACA AHMETPAŞA, KULELİ, MUHACİR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PROF. DR. TANSU ÇİLLER, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, YAYLA, ÇALIKUŞU sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228702

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11309316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖL, GÖNÜL sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11300320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3114. sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11202463

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1210. sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228815

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11262064

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 12/02/2022 10:00:00 - 12/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11262073

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/02/2022 12:00:00 - 12/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11262102

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇULAR KARAKOL sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335569

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah HAVUZBAŞI, İMAM RÜSTEM, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah EYÜP, HAVUZBAŞI sk / SARIGÖL mah AKLAR sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11287316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BEYAZIT, ESKİCİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, LÜTFULLAH, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, TACİRHANE, ÇÖKELEK, ŞEKER AHMETPAŞA sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11287325

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 12/02/2022 11:00:00 - 12/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11285316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, NEVİYE sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11286316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, NAKKAŞ HAYDAR, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk bölgelerinde 12/02/2022 15:00:00 - 12/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248463

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk bölgelerinde 12/02/2022 16:00:00 - 12/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11335570

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11299335

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 11/02/2022 23:59:00 - 12/02/2022 05:59:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 10600326

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, DURU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1, OTO sk bölgelerinde 12/02/2022 01:00:00 - 12/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228786

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEMİRCİ, HASDAL, KEMERBURGAZ, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, KUMRAL, YAZGI sk bölgelerinde 12/02/2022 09:00:00 - 12/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11228746

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 12/02/2022 13:00:00 - 12/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11119910

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2459., 2460., 2465., ATATÜRK, S, T sk bölgelerinde 12/02/2022 00:05:00 - 12/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11119911

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2450., 2451., 2460., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2310., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk bölgelerinde 12/02/2022 00:05:00 - 12/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11244337

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 12/02/2022 09:30:00 - 12/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.