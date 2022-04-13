İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 13 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Nisan Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 13 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

13 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 15043379

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, KÖROĞLU, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940501

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-5, G-678, G-679, G-686, G-687, G-814, G-883, G-908 sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007116

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KADIRGA, MEŞRUTİYET, OYMAK, SANDAL sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14940477

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14892316

ISTANBUL BAĞCILAR ilce -YÜZYIL mah sk İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YÜZYIL mah sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15030317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15032316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 13/04/2022 13:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 15036316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15037324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DEMET, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÖKTUĞ, GÜZELTEPE, KOCATEPE, SANCAKTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YALÇINDAĞ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ITIR, SARDUNYA sk bölgelerinde 13/04/2022 12:00:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 15007202

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007203

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, KENNEDY, RÜYA, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 13/04/2022 12:30:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 15043354

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14267197

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER, İĞDELİ sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575029

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 13/04/2022 10:00:00 - 13/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 15007108

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÜLBAHÇE, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, NİGAR, SONBAHAR sk bölgelerinde 13/04/2022 02:00:00 - 13/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007103

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 13/04/2022 08:00:00 - 13/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15007114

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BUSE sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.