İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 13 Ocak 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Ocak Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 13 Ocak Perşembe 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

13 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 9622316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9623316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN PARKI, EMİNBEY, HARMANLAR, KARTAL, PENÇE, SOLAK AĞA, YALI, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 9490172

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9490280

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490195

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 9490190 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9512316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/01/2022 03:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2198., 2199., 2200., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490196

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9452316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 686. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490203

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9562693

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN sk bölgelerinde 13/01/2022 02:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625361

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BİLGE sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625447

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ELVAN 1, KENANBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 9654328

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah BEYAZ ZAMBAK, KARTOPU, MOR SÜMBÜL sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 13/01/2022 12:00:00 - 13/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



