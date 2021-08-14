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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 08:52
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı kesintilerin 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçe ve mahalleler:

    BAYRAMPAŞA

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, KANARYA sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU sk bölgelerinde 14/08/2021 12:00:00 - 14/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    SARIYER

    İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, GÜLŞEHRİ ÇIKMAZI, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, NURHAK, PALANDÖKEN, SARDALYA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA, ŞÜHEDA ÇIKMAZI sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 14/08/2021 10:00:00 - 14/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    GÜNGÖREN

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 14/08/2021 00:00:00 - 14/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, IŞIK sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    EYÜPSULTAN

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 14/08/2021 00:05:00 - 14/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYOĞLU

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    14 AĞUSTOS 2021 AVRUPA YAKASI BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    PENDİK

    09:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALİ BABA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TÜRKÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KUŞKONMAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AZDAVAY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NANELİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALİ BABA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖVÜNÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÇİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUBBE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BATI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALYANAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ZERRİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TECRÜBE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GÜLBEN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TEKİR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KAVUNİÇİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZGEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUŞKONMAZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DÖNÜM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MECLİS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KIYMETLİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MEVZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TATBİK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MUCİT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YILDIZ

    09:00 - 16:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖLGE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİYADE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇARŞIBAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HASTANE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEMBİH
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DÖNEMEÇ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER

    14 AĞUSTOS 2021 ANADOLU YAKASI AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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