İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Bugün Bayrampaşa, Pendik, Sarıyer, Beyoğlu gibi ilçelerin belli mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı kesintilerin 1-2 saat içerisinde giderilmesi öngörülürken bazı bölgelerde kesinti gün boyu sürecek.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

İşte bugün elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçe ve mahalleler:

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, KANARYA sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU sk bölgelerinde 14/08/2021 12:00:00 - 14/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, BEYAZ LEYLAK, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, GÜLŞEHRİ ÇIKMAZI, HOROZ İBİĞİ, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, NURHAK, PALANDÖKEN, SARDALYA, SUDEM ÇIKMAZI, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA, ŞÜHEDA ÇIKMAZI sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., 4, 5, ALA SERÇE, ALAÇAM., ARAP BÜLBÜLÜ, GÜLİBRİŞİM, HERCAİ MENEKŞE , HOROZ İBİĞİ., ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI., MELİSA, MERSİN AĞACI, NERGİSLER ÇIKMAZI, İNCİ. sk bölgelerinde 14/08/2021 10:00:00 - 14/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 14/08/2021 00:00:00 - 14/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, IŞIK sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 14/08/2021 00:05:00 - 14/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-TOMTOM mah KUMBARACI YOKUŞU sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/08/2021 09:00:00 - 14/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





PENDİK

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ALİ BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TÜRKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KUŞKONMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AZDAVAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: NANELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALİ BABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖVÜNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: BATI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALYANAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TECRÜBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: GÜLBEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KAVUNİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ÖZGEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KUŞKONMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: DÖNÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MECLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: KIYMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MEVZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: TATBİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: MUCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YILDIZ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖLGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ZİYADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇARŞIBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: HASTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEMBİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜNZİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜTEVAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DÖNEMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAĞDUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖVGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAMER