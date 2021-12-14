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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Aralık 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... Telegram ile paylaş Google News'de takip et İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Aralık 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Aralık 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... 14 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK? ARNAVUTKÖY NO: 8561381 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR NO: 8569423 İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 14/12/2021 04:00:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8517466 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8567409 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 14/12/2021 10:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8561355 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 475., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 14/12/2021 16:00:00 - 14/12/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAKIRKÖY NO: 8574995 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, KOŞUYOLU, YENİ CADDE sk bölgelerinde 14/12/2021 10:10:00 - 14/12/2021 13:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ NO: 8381480 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ITRİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 14/12/2021 00:00:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER NO: 8561361 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 14/12/2021 19:00:00 - 14/12/2021 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 8535342 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, PARK ÜSTÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 14/12/2021 00:05:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8535338 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 14/12/2021 00:05:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH NO: 8567336 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk / HASEKİ SULTAN mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, MUCİT, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, CEVDETPAŞA, DR. ŞÜKRÜBEY, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, VEZİR, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZLIK, BENLİ İSMAİL, BURHANETTİN TEPSİ, CAMBAZİYE, CAMBAZİYE ARALIĞI, CAMBAZİYE ÇIKMAZI, DUHANİYE, DUHANİYE ÇIKMAZI, ESKİ FISTIKLI, HACI KADIN, HAVACI ŞİNASİ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ, MEŞRUTA ÇIKMAZI, SİTE ÇIKMAZI, YARICILAR, YAZICI sk / SİLİVRİKAPI mah A bölgelerinde 14/12/2021 02:00:00 - 14/12/2021 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8567346 KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah sk / CERRAHPAŞA mah sk / HASEKİ SULTAN mah sk / KEMALPAŞA mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MEVLANAKAPI mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / SULTAN AHMET mah sk / SÜMBÜL EFENDİ mah sk / SİLİVRİKAPI mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk / YEDİKULE mah sk bölgelerinde 14/12/2021 02:00:00 - 14/12/2021 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8517394 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah KADİR HAS, NALINCI KASIM, SEFERİKOZ, ÜSKÜPLÜ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, CİBALİ ŞEREFİYE, KALAYCI, MÜSTANTİK, NALINCI KASIM, ODUN İSKELESİ, SEFERİKOZ sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 8535335 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BERCESTE, PINAR, UZUN, ŞAFAK sk bölgelerinde 14/12/2021 00:05:00 - 14/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 8530335 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, NAR ÇİÇEĞİ, PARS ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah ABİDE, BURHAN, FADIL, NAR ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8530360 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8534497 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 177., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8567345 ISTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk / PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 14/12/2021 09:00:00 - 14/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8574362 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, EDİP, KUĞU sk / ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 14/12/2021 10:00:00 - 14/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8530362 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/12/2021 11:00:00 - 14/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8567347 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgelerinde 14/12/2021 13:00:00 - 14/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ NO: 8465592 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah CENGİZ, GÜZELBAHÇE 1, MİLLET, NEŞE, POYRAZ 1, SAFFET sk bölgelerinde 14/12/2021 10:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8572345 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BENEK, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, KARKUYUSU, LALE, MESUT CEMİL, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/12/2021 11:00:00 - 14/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ NO: 8534554 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 14/12/2021 09:30:00 - 14/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8490287 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YAYLA mah sk bölgelerinde 14/12/2021 10:00:00 - 14/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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