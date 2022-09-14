İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

14 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 30006316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah VARLIK sk bölgelerinde 14/09/2022 12:00:00 - 14/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30026317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 14/09/2022 01:00:00 - 14/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29964491

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BAĞIŞCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SEVDA, VAHİD, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 14/09/2022 09:30:00 - 14/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 29964500

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah OSMANPAŞA CD. bölgelerinde 14/09/2022 00:00:00 - 14/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29964502

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15. sk bölgelerinde 14/09/2022 01:30:00 - 14/09/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29964503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah OSMANPAŞA CD. bölgelerinde 14/09/2022 03:00:00 - 14/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29964334

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1545., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 14/09/2022 09:00:00 - 14/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 29964957

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY sk bölgelerinde 14/09/2022 09:30:00 - 14/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29964959

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BERRAK, HAVUZLU sk bölgelerinde 14/09/2022 10:30:00 - 14/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.