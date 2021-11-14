Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
650.496
1.56%
BTXN Coin
21.20
-1.44%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Kasım 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 14 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    14 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BAĞCILAR

    NO: 8005378

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 714., 716., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 726., 727., 729., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 14/11/2021 09:00:00 - 14/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAYRAMPAŞA

    NO: 7988321

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ŞEN sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, ZORLU sk / İSMET PAŞA mah ABDİ İPEKÇİ, BEDİR, HİSAR, KAMER, KIYMET, NADİR TÜMER, NİMET, YEŞİL CAMİ sk bölgelerinde 14/11/2021 10:00:00 - 14/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    ESENYURT

    NO: 7946739

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 301. sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 14/11/2021 09:00:00 - 14/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8009689

    İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 14/11/2021 09:15:00 - 14/11/2021 17:15:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8009363

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 176., 177., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 14/11/2021 10:00:00 - 14/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8016363

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2288. sk / CUMHURİYET mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 14/11/2021 10:00:00 - 14/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 8009577

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 14/11/2021 10:00:00 - 14/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    EYÜPSULTAN

    NO: 7927062

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgelerinde 13/11/2021 21:00:00 - 14/11/2021 00:01:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    SULTANGAZİ

    NO: 8009428

    İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453/2., 2454., 2455., 2543., 2545., 2547., 2549., 2550., 2551., 2554., 2556., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 14/11/2021 12:30:00 - 14/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir