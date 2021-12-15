İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor

. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8515317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 15/12/2021 09:00:00 - 15/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8535286

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, G-166, G-565, G-580, G-581, G-801, GAZİ, ŞEHİT ADEM GÜNEY sk bölgelerinde 15/12/2021 09:00:00 - 15/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8566316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 15/12/2021 09:00:00 - 15/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8569437

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569438

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8575576

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ÇAVUŞPAŞA, İBRAHİM ÇALLI sk / ŞİRİNEVLER mah SEÇKİN sk bölgelerinde 15/12/2021 12:00:00 - 15/12/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8381484

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 15/12/2021 00:00:00 - 15/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465593

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 15/12/2021 10:00:00 - 15/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.