İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Mart 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 15 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 13318316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASKER, ASRİ, ATELYE, ATLI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BEKAR, BİÇER, CANDAN, COŞKUN, DAMAT, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLSEREN ALTUNER, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HATUN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KADER, KAYNANA, KAYNATA, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, LEVAZIM, LİMON, MANOLYA, MESUT, MUTLU, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OBA, OCAK, PALMİYE, RAFETBABA, RIZABEY, RÜZGAR, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SUBOYU, TUNCA, TÜRKMEN, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇAMLIK, ÇEVRE, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇOBAN SUYU, ÇİÇEK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜLKÜ, ÜÇGEN, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE, ŞÜKRÜBEY sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk / MARMARA mah AVRASYA sk bölgelerinde 15/03/2022 00:30:00 - 15/03/2022 08:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13304316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187. sk bölgelerinde 15/03/2022 10:00:00 - 15/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13303321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2259. sk bölgelerinde 15/03/2022 10:00:00 - 15/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13303322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., KIŞLA sk bölgelerinde 15/03/2022 10:00:00 - 15/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13114321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DOLUNAY 1, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NAR , NUR, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk bölgelerinde 15/03/2022 00:00:00 - 15/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13115316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, VADİ sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 15/03/2022 03:30:00 - 15/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12991688

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13303317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 22., 36., 50. YIL, KOCATEPE sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13201552

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -KEMANKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA mah sk / KILIÇALİ PAŞA mah sk bölgelerinde 15/03/2022 00:00:00 - 15/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13305316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834., 835., ATIŞALANI sk bölgelerinde 15/03/2022 11:00:00 - 15/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13306316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 214., 215. sk bölgelerinde 15/03/2022 12:00:00 - 15/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13341329

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 217., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 15/03/2022 00:00:00 - 15/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13291199

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1118., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13334316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1106., 1107., 1109., 1114., 1115., 1117., 1118., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1129., 1130., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13341320

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13009327

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞİMAM, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, MALTA ÇARŞISI, YEDİ EMİRLER, İSLAMBOL sk bölgelerinde 15/03/2022 09:00:00 - 15/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 13341670

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 15/03/2022 08:30:00 - 15/03/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13123328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 15/03/2022 10:00:00 - 15/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13123329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 15/03/2022 10:00:00 - 15/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.