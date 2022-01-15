İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 15 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 9658655

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 15/01/2022 09:00:00 - 15/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9236876

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 335., 337., 338. sk bölgelerinde 15/01/2022 09:00:00 - 15/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9736330

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/01/2022 10:00:00 - 15/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9412735

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ATEŞ sk bölgelerinde 15/01/2022 09:00:00 - 15/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412739

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah PAK sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 15/01/2022 14:00:00 - 15/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702665

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 15/01/2022 19:00:00 - 15/01/2022 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658697

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERCİYES, KARAKAŞ sk bölgelerinde 15/01/2022 20:00:00 - 15/01/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206725

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AKARCA, ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BAHRİYE, BEDRETTİN CAMİ, DERVİŞ AHMET, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, GÜZELCE, HAVUZ, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk / CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, BÜLENT DEMİR, DEREBOYU, HAKİM, KASAP ZEKERİYA, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KEBAPÇI ŞERİF, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAYRAM YERİ, HAKİM, YOLCU sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, KADI ÇEŞME ÇIKMAZI, KAMER, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, IŞIK ÇIKMAZI, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN, YAKUPAĞA sk / ÇATMA MESCİT mah ARIKAY, CAMADAN, DERVİŞ AHMET, HAYRATÇI, KÜÇÜK HAMAM, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk bölgelerinde 15/01/2022 00:00:00 - 15/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9412737

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 156., 157., AZİZİYE sk bölgelerinde 15/01/2022 12:00:00 - 15/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9373316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DÜZ, GÜN, ILGAZ, KARABAŞ, LATİFE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OLCAY, SEVHAN, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 15/01/2022 00:05:00 - 15/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9466316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 15/01/2022 10:00:00 - 15/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9633316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU), BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, CEMAL REŞİT REY, VATAN sk bölgelerinde 15/01/2022 10:00:00 - 15/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412738

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah MÜNZEVİ KIŞLA, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 15/01/2022 13:00:00 - 15/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412740

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 15/01/2022 15:00:00 - 15/01/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9115392

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / BEYAZIT mah BEYAZIT sk bölgelerinde 15/01/2022 00:00:00 - 15/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9302848

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 114., 162., 175., 195., 196., 205., 207., AYAZAĞA 207. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/01/2022 09:00:00 - 15/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302870

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 114., 118., 121., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/01/2022 09:00:00 - 15/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9412721

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, YENİ İLHAN, ÇORUH sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ELHAN sk bölgelerinde 15/01/2022 10:00:00 - 15/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9371316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 15/01/2022 00:05:00 - 15/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.