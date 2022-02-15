İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Şubat 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 15 Şubat 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 11485319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BİHTER, CANBERK, ERGİN, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, TUTKU, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BERKKAN, CANİK, ELÇİN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgelerinde 15/02/2022 01:00:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11489344

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11262070

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10942406

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 703., 704., 705., 706., 707. sk / ÇINAR mah 795., 802. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11491316 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 623., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 582., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399178 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 15/02/2022 12:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11492316 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 434., 435., 446., 451. sk bölgelerinde 15/02/2022 14:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11476568

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, ARZU, AYVALI, BOZKIR, CELAL NURİ, DİZER, ERDE, HACER HANIM, IHLAMUR 1, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, NACİ KASIM, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PINARLI, RESSAM NAMIK İSMAİL, SARMAŞIK 2, YASEMİNLİ, ÇALDIRAN, ÇAYIR, ÇINARLI, İPEK, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 15/02/2022 01:00:00 - 15/02/2022 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399160

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11489352

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ZÜBEYDE HANIM sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, LAMİBEY, MABET, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ sk // bölgelerinde 15/02/2022 02:00:00 - 15/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11516316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AK MESCİT, AYDINLAR, BESTEKAR RAKİM EL KUTLU, BESTEKAR RAUF YEKTA sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11416317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, ALİ KARA, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 15/02/2022 00:00:00 - 15/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417327

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418322

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11416316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11261980

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 15/02/2022 00:01:00 - 15/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11261983

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 15/02/2022 04:00:00 - 15/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11482321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 15/02/2022 00:30:00 - 15/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399210

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11506316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 15/02/2022 11:00:00 - 15/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11475316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ASKER, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, KAPTAN, KESKİN, KURBAN, MEYDAN, TAŞLI, ŞENER sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476353

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, BACTAR, GAZİ, HASKÖY, HASKÖY FIRINI, KULÜBE, PARÇACI, ÇAMLICA sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, GÜL ARALIĞI, HASKÖY, KALAFATÇI HAMAM, KALAYCI BAHÇE, KIRMIZI MİNARE, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, UĞUR ULUNÇ, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ÜTÜCÜ FERHAT sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11480347

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİHANGİR, GÜNEŞLİ, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11457984

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YEDİ EVLER sk bölgelerinde 15/02/2022 01:30:00 - 15/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11507319

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 15/02/2022 09:30:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11399176

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 343., 344., 345., 353., 359., 360., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11398751

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 859., 862. sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11560316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11262072

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 15/02/2022 13:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11335802

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.CANAN, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.ŞEBNEM, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, ALANCIK, BENTLER, BORA, GÖKTÜRK, HAYAT, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, MİS, OKURLAR, PANAYIR ÇAYIRI, RABİA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜLAY, YOLCU, YÜCEL, ÇEŞMEBAŞI, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/02/2022 01:00:00 - 15/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399088

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, SERA, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/02/2022 12:00:00 - 15/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248368

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ARİFPAŞA, KÜME, SARIÇİÇEK, ÇAVUŞBAĞI sk / RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, BAĞLAR, BEKÇİ, CUMA CAMİİ, EDEBİYE, MAHMUDİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, RAMİ EYÜP YOLU, SEDAT BORA, YEŞİLÇINAR, YUSUFBEY BAĞ, YUSUFBEY ÇIKMAZI, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP , ŞEYH ABDULLAH sk / İSLAMBEY mah EDEBİYE, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 15/02/2022 14:00:00 - 15/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11299366

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR sk / SURURİ mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR sk / SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk / TAHTAKALE mah FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, VASIF ÇINAR sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299378

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, KARABAŞ AKARCASI, MÜCEVHER, NECEF, TARSUSLU CAMİİ, ÇORLULU ALİPAŞA sk bölgelerinde 15/02/2022 11:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11399126

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299449

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11424316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 11399064

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, ATMACA, DURAN, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, KARAMEŞE, KASIMPATI, KAYAPINAR, SARIKANARYA, SEVAL, SEVİL, ÜNLÜ, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476371

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, AYBİKE, AYBİKE ÇIKMAZI, BAKIR ÇIKMAZI, BAKRAÇ, BATURAY, BEHÇET, ESKİ BÜYÜKDERE, SAKARYA, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, UYGUN ÇIKMAZI, UÇAR, YEŞİL sk bölgelerinde 15/02/2022 17:00:00 - 15/02/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11398875

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/02/2022 09:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11466317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KAĞNI, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MEKTEP, SARICA, ÇEŞME sk bölgelerinde 15/02/2022 09:30:00 - 15/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11398885

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah FIRAT. sk bölgelerinde 15/02/2022 13:00:00 - 15/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9242316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, DÜZOĞLU, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, ERGENEKON, KUYULUBAĞ, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP, ŞAHMERDAN sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 15/02/2022 00:00:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11399126

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399127

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2396., 2417., 2418., 2419., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425/3. sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399125

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 15/02/2022 00:05:00 - 15/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299449

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / ESENTEPE mah 2394. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11424316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 15/02/2022 10:00:00 - 15/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.