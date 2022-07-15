Petrol
101.18
2.10%
Euro
17.5638
0.50%
Dolar
17.441
0.07%
Altın
956.74
-0.22%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
362.113
3.95%
BTXN Coin
7.61
4.24%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 15.07.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Temmuz Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 15 Temmuz  Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    15 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın internet sitesinde elektrik kesintisi yer almadı. Detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ'daki Kıbrıs gazisini komşusu darbetti
    3. Sayfa

    Tekirdağ'daki Kıbrıs gazisini komşusu darbetti

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu
    3. Sayfa

    Muğla'da 6 kişi, alabora olan tekneden yüzerek kurtuldu

    Görüş Bildir