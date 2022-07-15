- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
- 15.07.2022 - 13:42
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Temmuz Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 15 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
15 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
BEDAŞ'ın internet sitesinde elektrik kesintisi yer almadı. Detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.