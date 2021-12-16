İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 16 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 Aralık 2021 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 16 Aralık 2021 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8576085

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 16/12/2021 09:00:00 - 16/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576086

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 16/12/2021 11:00:00 - 16/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576095

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKTAŞ, ARICI, BENLİ, FATİH, HAMAMÖZÜ, KORUCU, NURŞEN, ORMAN, TÜRBE sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, ATATÜRK, FATİH sk bölgelerinde 16/12/2021 11:30:00 - 16/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8606323

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 16/12/2021 12:00:00 - 16/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576097

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MEHMET AKİF ERSOY mah sk bölgelerinde 16/12/2021 12:30:00 - 16/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576206

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, MEVLANA, RUKİYE, SAİME sk bölgelerinde 16/12/2021 16:00:00 - 16/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8567417

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 16/12/2021 09:00:00 - 16/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8560376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 16/12/2021 09:00:00 - 16/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8599348

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2021 13:00:00 - 16/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8570327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 16/12/2021 00:00:00 - 16/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8569439

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2454. sk bölgelerinde 16/12/2021 00:00:00 - 16/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8576301

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 16/12/2021 10:00:00 - 16/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8596324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 345. sk / YILDIZTEPE mah 500. sk bölgelerinde 16/12/2021 11:00:00 - 16/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8568316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ERGÜN, KEREM 1, PLEVNE, YAŞAR sk bölgelerinde 16/12/2021 09:00:00 - 16/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8603420

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KOÇ sk bölgelerinde 16/12/2021 11:00:00 - 16/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8603433

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, YONCA 3 sk bölgelerinde 16/12/2021 12:30:00 - 16/12/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.